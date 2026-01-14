Казахстан предупредил о рисках для энергоинфраструктуры из-за инцидентов у КТК

Казахстанские дипломаты призвали партнеров к тесному взаимодействию по выработке совместных мер по исключению инцидентов в будущем

Здание МИД Казахстана © Vladimir Tretyakov/ Shutterstock/ FOTODOM

АСТАНА, 14 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Казахстана полагает, что возрастающее число инцидентов вблизи объектов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) говорит о нарастающих рисках для международной энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Казахстана Ерлана Жетыбаева.

"Отмечаем, что возрастающее количество инцидентов свидетельствует о нарастающих рисках для функционирования международной энергетической инфраструктуры и призываем партнеров к тесному взаимодействию по выработке совместных мер по исключению подобных инцидентов в будущем", - отмечается в заявлении в связи с атаками беспилотников на три танкера в Черном море возле объектов КТК 13 января.

В связи с этим казахстанские дипломаты обсудили с зарубежными партнерами меры по безопасности перевозок нефти.