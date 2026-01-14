Reuters: новую палестинскую администрацию Газы возглавит представитель ПНА

Ожидается, что новый технократический орган будет состоять из 14 человек

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Представитель Палестинской национальной администрации (ПНА), бывший заместитель министра планирования Палестины Али Шаат, предположительно, станет главой нового палестинского технократического правительства Газы, создание которого предусмотрено на втором этапе реализации мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

Ожидается, что новый технократический орган будет состоять из 14 человек. По данным Reuters, все заинтересованные стороны предварительно согласовали предложенную конфигурацию администрации переходного периода. В нее не войдут представители радикального палестинского движения ХАМАС.

В эту среду Шаат и другие кандидаты в члены переходной администрации должны встретиться в Каире с бывшим спецкоординатором ООН по ближневосточному мирному процессу Николаем Младеновым, который должен стать представителем предложенного Трампом "Совета мира" в Газе. Как указывает агентство, после этой встречи президент США рассчитывает объявить о формировании палестинского технократического органа.

Об урегулировании в Газе

7 января портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп может заявить о создании "Совета мира" уже в десятых числах января. Как следует из публикации, в упомянутый орган, председателем которого будет сам Трамп, войдут "около 15 мировых лидеров". Под контролем совета будет работать "все еще не сформированное палестинское технократическое правительство", а также осуществляться "процесс восстановления" сектора Газа.

9 октября 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".