Politico: ЕП отложил обсуждение торгового соглашения с США из-за Гренландии

Обсуждения продолжатся 21 января, уточняет газета

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) отложил дискуссию по торговому соглашению Евросоюза с США из-за угроз президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии. Об этом сообщила газета Politico.

26 января у европарламентариев было запланировано голосование по поводу позиции ЕП в отношении отмены пошлин на американские промышленные товары - одного из ключевых пунктов соглашения, заключенного между Брюсселем и Вашингтоном минувшим летом. Однако, по данным издания, некоторые депутаты, разгневанные заявлениями Трампа, "не хотят, чтобы голосование состоялось, заморозив тем самым решение об отмене тарифов". На встрече законодателей, ведущих обсуждение этой темы, "было решено отложить принятие решения о переносе или проведении голосования в ожидании результатов важных встреч в Вашингтоне, Нууке и Копенгагене, которые состоятся позже в среду".

"Мы не в состоянии вынести соглашение на голосование сегодня", - заявила Politico ведущий законодатель по вопросам торговли Карин Карлсбро из либеральной партии "Обновленная Европа". Ясность со стороны США по Гренландии крайне важна, добавила она.

Обсуждения продолжатся в следующую среду, сообщил газете председатель комитета по вопросам международной торговли ЕП Бернд Ланге.

Политические группы расходятся во мнениях относительно того, что делать в ответ на угрозы Трампа аннексировать европейские территории.

Социалисты и демократы склоняются "к замораживанию голосования по торговому соглашению", говорится в публикации.

О ситуации вокруг Гренландии

Американский лидер неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Еще во время первого срока на посту главы государства он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что тот должен стать частью США. Позднее Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит "из двух упряжек". Он отмечал, что Россия или Китай якобы могут "взять" остров, если этого не сделают США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.