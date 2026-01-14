В США с 1 февраля лишат финансирования не соблюдающие законы о мигрантах штаты

По словам президента Дональда Трампа, они "лишь плодят преступность и насилие"

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 февраля власти лишат федерального финансирования штаты, которые предоставляют убежище нелегальным мигрантам.

"С 1 февраля федеральное правительство прекращает любые выплаты штатам на содержание их коррумпированных центров защиты преступников, известных как города-убежища. Они лишь плодят преступность и насилие", - написал он в Truth Social.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация Трампа может отозвать финансирование у округов и городов из 30 штатов США за несоблюдение иммиграционных законов.

Вступивший в должность президента США во второй раз 20 января 2025 года Дональд Трамп заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Трамп также неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации, отметив, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.