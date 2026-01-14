Шмыгаля назначили первым вице-премьером - министром энергетики Украины

Решение о назначении поддержали 248 депутатов Верховной рады при 226 минимально необходимых

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль © AP Photo/ Vadym Sarakhan

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Верховная рада приняла назначение Дениса Шмыгаля на пост первого вице-премьера - министра энергетики.

Как следует из прямой телетрансляции заседания парламента, решение о назначении поддержали 248 депутатов при 226 минимально необходимых.

Во вторник Рада приняла отставку Шмыгаля с поста министра обороны. Чуть позже парламент провалил голосование по вопросу его назначения министром энергетики. Партия Владимира Зеленского, которая обладает большинством в парламенте, не дала необходимого количества голосов для назначения.

Шмыгаль, занимавший ранее пост премьер-министра Украины, был назначен главой Минобороны решением парламента 17 июля 2025 года, он сменил на этой должности Рустема Умерова.

3 января Владимир Зеленский сообщил, что предложил кандидатуру Шмыгаля на пост вице-премьера и министра энергетики страны.