Стармер заявил о работе Британии над новыми санкциями против Ирана

Британский премьер отметил, что Лондон "категорически осуждает" действия иранских властей во время беспорядков в исламской республике

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании работает над новыми санкциями против властей Ирана за подавление беспорядков. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

Читайте также Угрозы Трампа и более 10 дней протеста. Что известно о беспорядках в Иране

"Мы работаем с союзниками над дальнейшими санкциями", - сказал он, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента. Премьер добавил, что Лондон "категорически осуждает" действия иранских властей и "делает все возможное" для обеспечения безопасности британских граждан, которые находятся в республике.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов.

С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. В Тегеране возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.