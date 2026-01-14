Мадрид одобрил передачу Киеву радара для усилия его противовоздушной обороны

Ориентировочная стоимость соглашения составляет €37 млн

МАДРИД, 14 января. /ТАСС/. Правительство Испании одобрило соглашение по изготовлению тактического радара дальнего действия, призванного внести вклад в усилия союзников по поддержке Украины. Об этом говорится в пресс-релизе кабмина королевства.

По его данным, "Совет министров одобрил соглашение, разрешающее заключение контракта по изготовлению и поставке тактического радара дальнего действия Lanza, а также его логистического обеспечения". Отмечается, что целью является изготовление и поставка радара, призванные "внести вклад в усилия союзников по поддержке Украины путем укрепления ее возможностей противовоздушной обороны".

