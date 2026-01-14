Премьер Грузии допустил членство в ЕС в случае изменения ситуации в Брюсселе

Ираклий Кобахидзе отметил, что у республики лучшие показатели в борьбе с коррупцией

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что республика станет членом ЕС после того, как в Брюсселе изменится политическая обстановка.

"Мы, естественно, принадлежим Европе, делаем максимум, чтобы продвинуться вперед, развить страну с точки зрения экономического роста, улучшения системы управления, именно поэтому мы настроены очень оптимистично. Между Евросоюзом и Грузией существуют определенные сложности, однако мы надеемся, что после изменения политической обстановки произойдет наша интеграция (в ЕС - прим. ТАСС)", - сказал Кобахидзе, выступая на Неделе устойчивого развития в Абу-Даби.

Глава грузинского правительства также отметил, что у Грузии растущая экономика, за последние пять лет средний показатель экономического роста составил 9,3%. Кроме того, Кобахидзе заявил, что у республики лучшие показатели в борьбе с коррупцией, она опережает 11 стран ЕС.

В мае 2024 года парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", и отношения страны с ЕС и США стали ухудшаться. ЕС неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры "Грузинской мечты - Демократической Грузии" неизменно настаивали на том, что цель закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию.

26 октября 2024 года на парламентских выборах "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. 28 ноября 2024 года партия приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.