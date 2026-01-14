Пашинян: Азербайджан передал армянской стороне четырех пленных

Речь идет о Геворге Суджяне, Давиде Давтяне, Вигене Эулджекджяне и Вагифе Хачатряне, уточнил армянский премьер-министр

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Сергей Булкин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о передаче Азербайджаном армянской стороне четырех пленных, оказавшихся у азербайджанской стороны в период боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с осени 2020 года по осень 2023-го.

"Геворг Суджян, Давид Давтян, Виген Эулджекджян и Вагиф Хачатрян недавно на мосту Хакари были переданы представителями соответствующих органов Азербайджанской Республики представителям соответствующих органов Республики Армения и в настоящее время находятся на территории Республики Армения", - написал Пашинян в Telegram-канале.

При этом он добавил, что трое из четырех пленных при предварительном осмотре не имеют проблем со здоровьем. "Согласно предварительному обследованию, у Геворга Суджяна, Давида Давтяна, Вигена Эулджекджяна нет проблем со здоровьем. Состояние здоровья Вагифа Хачатряна первоначально оценивается как удовлетворительное. Их перевозят в Ереван", - написал он.