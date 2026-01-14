Депутат Рады Дубинский назвал причину заведения дела против Тимошенко

Парламентарий отметил, что лидер украинской партии "Батькивщина" - потенциальный технический спикер Верховной Рады, который может подписать соглашение с РФ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Возбужденное антикоррупционным органом Украины дело против лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко устранило потенциального спикера Верховной рады, который может подписать мирное соглашение с Россией. Об этом заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Тимошенко - это тот потенциальный технический спикер [Верховной рады], который может подписать любое соглашение с Россией. Поэтому соросята и [Национальное антикоррупционное бюро Украины] НАБУ ее и "сбивают", - написал он в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, прозападной номенклатурой во властной структуре Украины "продолжается системная атака на всех политиков, которые могут быть договороспособны для завершения войны". Дубинский отметил, что их цель - создать все условия, чтобы ни Владимир Зеленский, ни кто-либо еще "не подписывал мир".

Ранее Дубинский заявлял, что именно по такой же причине 5 декабря 2025 года НАБУ возбудило дело против другого депутата Рады Анны Скороход. Как отмечал Дубинский, Скороход также могла рассматриваться в качестве предполагаемого временно исполняющего обязанности спикера Рады для подписания соглашения с РФ, "но американцы эту тему срезали".

Ранее украинские СМИ сообщили, что антикоррупционные органы Украины всю ночь проводили обыски в офисе партии "Батькивщина" в Киеве по делу о подкупе депутатов Рады. Позже информацию об обысках подтвердила сама Тимошенко. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что экс-премьеру предъявлены обвинения. Дело открыто по статье о подкупе должностного лица, в случае с Тимошенко речь идет о депутатах. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.