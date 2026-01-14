El Mundo: Дания считает, что будет сложно помешать планам США по Гренландии

По версии газеты, датские власти "в ужасе" от мысли о столкновении с ведущей демократической державой мира

МАДРИД, 14 января. /ТАСС/. Правительство Дании считает, что "будет очень сложно" помешать президенту США Дональду Трампу реализовать свои планы в отношении Гренландии. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

По ее версии, датские власти связались с испанскими для анализа ситуации и обсуждения планов. Помимо просьбы о помощи и призыва к решительности, датчане заявили, что "будет очень сложно" переубедить Трампа по Гренландии и что они "в ужасе" от мысли о столкновении с ведущей демократической державой мира, отмечается в материале издания.

Газета отмечает, что не следует упускать из виду тот факт, что попытка американского лидера взять под контроль Гренландию создает прецедент, который может затронуть Испанию. Издание напоминает о существовании двух испанских автономных городов - Сеуты и Мелильи, расположенных на африканском континенте, а также о Канарских остовах. Газета подчеркивает, что если ведущее государство НАТО вторгнется на территорию Гренландии, это окончательно положит конец "находящейся в агонии" организации.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.