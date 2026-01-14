Трамп: только США смогут заставить Россию и КНР покинуть районы возле Гренландии

Американский лидер отметил, что "две собачьи упряжки" не справятся с этим

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Американский президент США Дональд Трамп заявил, что только США смогут заставить военных России и Китая покинуть прилегающие к Гренландии акватории в Арктике, где они якобы находятся.

"НАТО: скажите Дании, чтобы они убрали их отсюда, немедленно! Две собачьи упряжки не справятся! Только США могут это сделать", - написал он в Truth Social.

К своему сообщению он прикрепил ссылку на статью информационного портала Just the News о том, что военная разведка Дании утверждала о возможных планах России и Китая усилить свое военное присутствие в акватории возле Гренландии и в Арктике.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.