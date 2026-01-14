ТАСС: Иран пока не может предоставить точные данные о числе жертв беспорядков

Процесс опознания продолжается, сообщил источник в правительстве исламской республики

ТЕГЕРАН, 14 января. /ТАСС/. Иранские власти к настоящему времени не могут предоставить точную информацию о погибших и пострадавших в ходе беспорядков, процесс опознания продолжается. Об этом сообщил ТАСС источник в правительстве исламской республики.

"Жертв на данный момент можно разделить на три группы. Одна включает в себя погибших сотрудников служб безопасности, вторая - случайно пострадавших мирных жителей, а третья состоит исключительно из террористов, которые выходили с оружием в руках", - указал он.

По словам источника, у сотрудников правоохранительных органов при себе никогда нет холодного оружия, поэтому все, кто получил характерные ранения, пострадали исключительно от рук бунтовщиков.