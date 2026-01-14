Бербок: заседания с кандидатами на пост генсека ООН начнутся в апреле

В ходе интерактивных диалогов каждому кандидату будет дана возможность представить его или ее видение и ответить на вопросы, заявила председатель 80-й сессии Генассамблеи

ООН, 14 января. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН начнет проводить заседания с кандидатами на пост главы генсека всемирной организации с конца апреля. Об этом заявила председатель 80-й сессии Генассамблеи Анналена Бербок.

"Выборы следующего генерального секретаря будут еще одним из основных приоритетов в этом году. Процесс уже идет полным ходом, и я рада объявить, что интерактивные диалоги с кандидатами на пост генсека запланированы на неделю, которая начнется 20 апреля, - сказала она в ходе своего выступления в ГА ООН. - В ходе интерактивных диалогов каждому кандидату будет дана возможность представить его или ее видение и ответить на вопросы".

Официальный представитель председателя Генассамблеи Ла Нейс Коллинз уточнила, что странам-членам рекомендовано представить свои кандидатуры на пост главы всемирной организации до 1 апреля.

Процесс непосредственного выбора генсека намечен на конец июля следующего года. В настоящее время о своем желании бороться за пост главы всемирной организации заявили два человека - глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан.

Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года.

Генеральный секретарь избирается СБ ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей, срок его полномочий длится пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет, однако до сих пор никто не занимал этот пост более 10 лет. В соответствии с устоявшейся практикой руководителя ООН не выбирают из представителей постоянных членов СБ - России, Великобритании, КНР, США и Франции.