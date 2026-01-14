ЕП назвал заявления США о Гренландии грубым вызовом международному праву

Лидеры ведущих фракций Европарламента категорически их осудили

Редакция сайта ТАСС

© Alexandros Michailidis/ Shutterstock/ FOTODOM

БРЮССЕЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Лидеры ведущих фракций Европарламента охарактеризовали высказывания США о Гренландии как грубый вызов международному праву и категорически их осудили. Об этом говорится в совместном заявлении фракций законодательного органа, распространенном его пресс-службой.

"Европейский парламент безоговорочно осудил заявления, сделанные администрацией [американского президента Дональда] Трампа относительно Гренландии, которые представляют собой грубый вызов международному праву, принципам Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности страны НАТО. Такие заявления неприемлемы, и им не место в отношениях между демократическими партнерами", - указывается в документе.

В заявлении отмечается, что ЕП призвал Еврокомиссию и Евросовет определить "конкретные и содержательные меры поддержки Гренландии и Дании". Европарламент, будучи совещательным органом Евросоюза, не может давать указаний другим институтам ЕС, а может лишь выступать с обращениями или призывами к ним.

Европарламент также особенно подчеркнул, что США и Дания в 1916 году подписали соглашение, в котором Вашингтон подтвердил, что Дания обладает полным суверенитетом над Гренландией, и данное соглашение остается в силе.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Еще во время своего первого срока на посту главы государства он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что тот должен стать частью США. Позднее Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит "из двух упряжек". Он отмечал, что Россия или Китай якобы могут "взять" остров, если этого не сделают США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.