DPA: фон дер Ляйен может вновь столкнуться с вопросом о вотуме доверия

По данным агентства, председатель Европарламента Роберта Метсола проинформировала об этом руководителей фракций

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Markus Schreiber

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) под руководством Урсулы фон дер Ляйен может снова столкнуться с вопросом вотума доверия в Европейском парламенте (ЕП). Об этом пишет агентство DPA.

По его данным, председатель Европарламента Роберта Метсола проинформировала об этом руководителей фракций. Обсуждение и голосование состоятся на парламентской сессии на следующей неделе в Страсбурге. Вотум, как отмечает DPA, был внесен правоконсервативной фракцией "Патриоты Европы", которая критикует фон дер Ляйен и ее команду прежде всего за соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR).

Комментируя вопрос о вынесении вотума доверия ЕК, "Патриоты Европы" раскритиковали "вопиющее пренебрежение к Европейскому парламенту, национальным парламентам и миллионам европейских фермеров" при заключении соглашения с MERCOSUR". Соглашение представляет собой прямую атаку на европейскую продовольственную безопасность и суверенитет, считают во фракции. Оно открывает рынки для продуктов, не соответствующих европейским стандартам. Как утверждают "Патриоты Европы", предложенные Еврокомиссией меры не обеспечивают реальной защиты европейских фермеров и производителей.

Это уже четвертый раз примерно за полгода, когда возникает вопрос о вотуме доверия фон дер Ляйен и ее команде. Для того, чтобы вопрос о вотуме доверия был обсужден и вынесен на голосование в ЕП, его должны поддержать не менее одной десятой из нынешних 719 членов. В сентябре "Патриоты Европы" уже выносили на голосование вопрос о вотуме доверия ЕК. 9 октября депутаты Европарламента отклонили обе резолюции о недоверии Урсуле фон дер Ляйен, в которых ее критиковали за стиль управления и некоторые решения, а также требовали от нее сложить полномочия.

Ранее вотум недоверия главе ЕК выносился на голосование Европарламента 10 июля, тогда его поддержали 175 из 720 депутатов.