Парламент Франции отклонил вторую резолюцию о недоверии кабмину

Поддержали резолюцию, на этот раз выдвинутую правой партией "Национальное объединение", 142 парламентария

ПАРИЖ, 14 января. /ТАСС/. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции отклонило вторую резолюцию о недоверии правительству Себастьена Лекорню. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

"Резолюция не принята", - объявила на заседании палаты спикер Яэль Брон-Пиве.

Поддержали резолюцию, на этот раз выдвинутую правой партией "Национальное объединение", 142 парламентария. Для одобрения было необходимо 289 голосов.

Ранее Нацсобрание отклонило аналогичную резолюцию левой партии "Неподчинившаяся Франция", ее поддержали 256 депутатов.

Обе партии считают, что кабинет Лекорню сделал недостаточно для того, чтобы предотвратить подписание руководством Евросоюза торговой сделки с Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR).

Соглашение с MERCOSUR

5 декабря 2024 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что финишная черта в переговорах между ЕС и MERCOSUR уже близка. 6 декабря стороны заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства - участники объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против него выступает аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и ряда других стран.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.