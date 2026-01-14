Зеленский объявил о создании штаба по координации ситуации в Киеве

Также он поручил правительству подготовить пересмотр правил комендантского часа на время чрезвычайно холодной погоды

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский объявил о создании штаба, который будет заниматься координацией ситуации в украинской столице, где уже второй день подряд продолжается блэкаут.

"Будет создан штаб по координации ситуации в городе Киеве, который будет работать постоянно", - сообщил Зеленский в своем Telegram-канале по итогам совещания по поводу чрезвычайных обстоятельств в энергетике Украины.

Также он поручил правительству подготовить пересмотр правил комендантского часа на время чрезвычайно холодной погоды. Температура в Киеве составляет минус 11-12 градусов днем и минус 16-17 градусов ночью. По данным издания "Страна", морозы на Украине усилятся до 20 градусов и продержатся как минимум до конца января.

Зеленский подчеркнул, что также должно быть увеличено число мест, где можно бесплатно согреться.

Как сообщили ТАСС очевидцы, электричество в Киеве появляется на два-три часа в сутки, в работе систем отопления и водоснабжения возникают перебои. Накануне депутат Верховной рады Александр Колтунович заявил, что Киевскую область накрывает блэкаут, три города - Буча, Гостомель и Ирпень - уже остались без электричества. На автомобильных заправках в Буче и Ирпене можно было наблюдать большие очереди на заправках, жители запасаются топливом для генераторов. До этого "Страна" писала, что Киев практически полностью обесточен, а возле супермаркетов, которые пока продолжают работать, уже образовались очереди.

К вечеру 13 января около 500 многоэтажных домов в Киеве оставались без отопления. Из-за нехватки электроэнергии в районах правобережья было приостановлено движение трамваев и троллейбусов. На часть маршрутов для замены вышли автобусы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе впервые с февраля 2022 года сложилась настолько сложная ситуация в энергетической сфере, "столица функционирует в экстремальных условиях".