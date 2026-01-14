AFP: Саудовская Аравия не даст использовать свою территорию для ударов по Ирану

Эр-Рияд напрямую проинформировал Тегеран, что не будет участвовать в каких-либо военных действиях против него

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 14 января. /ТАСС/. Саудовская Аравия гарантировала властям Ирана, что не разрешит использовать свое воздушное пространство и территорию для возможных ударов по исламской республике. С таким утверждением выступило Agence France-Presse со ссылкой на источники.

Читайте также Угрозы Трампа и более 10 дней протеста. Что известно о беспорядках в Иране

"Саудовская Аравия напрямую проинформировала Тегеран, что не будет участвовать в каких-либо военных действиях против него и что ее территория и воздушное пространство не будут использоваться для этих целей", - приводит агентство слова источников, близких к саудовской армии и правительству.

Как сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на европейских чиновников, военная операция США против Ирана "выглядит вероятной" и может начаться в ближайшие 24 часа. Израильский чиновник в свою очередь заявил агентству, что американский президент Дональд Трамп, похоже, принял решение о проведении операции, но масштабы и сроки пока не ясны.