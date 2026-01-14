Эксперты ООН: претензии США на Гренландию сообразны логике колониального господства

Она давно отвергнута мировым сообществом, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ООН

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 14 января. /ТАСС/. Семь экспертов ООН, включая пять спецдокладчиков всемирной организации, указали на схожесть претензий США в отношении Гренландии и идеи колониального господства, давно отвергнутой мировым сообществом. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ООН.

"Утверждения о том, что территория может быть захвачена, оказаться под контролем или другое государство может завладеть ею в целях обеспечения своей национальной безопасности или экономических интересов, вызывают ассоциации с логикой колониального господства, которое международное сообщество давно отвергло", - считают эксперты.

По их оценкам, подобные заявления "создают риск подрыва основополагающих принципов Устава ООН, включая запрет на применение силы, уважение территориальной целостности и политической независимости всех государств".

"Если такие действия будут допускаться, это приведет к нормализации беззакония в международных отношениях и создаст риск фатального и необратимого подрыва глобального порядка", - резюмировали эксперты.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.