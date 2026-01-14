SANA: гуманитарный коридор из восточных районов Алеппо откроется 15 января

Сирийская армия призвала гражданское население не приближаться к позициям курдской коалиции "Силы демократической Сирии" к востоку от провинции

ТУНИС, 14 января. /ТАСС/. Гуманитарный коридор из восточных районов провинции Алеппо на севере Сирии будет открыт 15 января. Об этом сообщило агентству SANA оперативное командование вооруженных сил переходного правительства арабской республики.

Согласно заявлению, безопасный маршрут в город Алеппо пройдет по главной трассе, соединяющей населенный пункт Дейр-Хафер на реке Евфрат, который служит форпостом курдских формирований, и северную столицу Сирии, через населенный пункт Хамима. Гуманитарный коридор будет открыт с 09:00 до 17:00. Сирийская армия призвала гражданское население не приближаться к позициям курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) к востоку от Алеппо.

Во вторник оперативное командование объявило закрытой военной зоной районы, расположенные к востоку от города. На линию соприкосновения с курдскими отрядами были направлены воинские подкрепления и бронетехника.

Власти в Дамаске обвинили СДС в использовании восточных окрестностей Алеппо для запуска беспилотников, наносивших в начале января удары по городским кварталам, постам сирийских военных и сил внутренней безопасности.

Курды отвергли обвинения со стороны властей, подчеркнув, что плацдарм на Евфрате создан для защиты подконтрольных им регионов на северо-востоке страны. В переданном телеканалом Rudaw заявлении СДС указывается, что "угрозы в адрес курдов преследуют цель сфабриковать предлог для военной эскалации".

10 января переходное правительство Сирии и курдская коалиция достигли соглашения о прекращении огня в Алеппо, гарантировавшего безопасную эвакуацию населения и ополченцев из курдских районов Ашрафия и Шейх-Максуд, которые стали ареной ожесточенных столкновений с правительственными силами.