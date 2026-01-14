Премьеры Белоруссии и РФ обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства

Александр Турчин и Михаил Мишустин затронули вопросы торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между странами

МИНСК, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министры Белоруссии и России Александр Турчин и Михаил Мишустин обсудили по телефону укрепление интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

По ее данным, собеседники затронули вопросы двустороннего торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, в том числе совместные проекты в различных отраслях. "Александр Турчин и Михаил Мишустин особое внимание уделили укреплению интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Совета министров Белоруссии.