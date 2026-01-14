Заседание комиссии РФ и Бразилии по сотрудничеству пройдет 5 февраля

Оно состоится в гибридном формате

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 января. /ТАСС/. Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству пройдет 5 февраля в гибридном формате, в том числе в рамках очного раунда переговоров в Бразилиа. Ее работу возглавят председатель правительства России Михаил Мишустин и вице-президент южноамериканской республики Жералду Алкмин.

"14 января президент [Бразилии] Луис Инасиу Лула да Силва и президент Российской Федерации Владимир Путин провели телефонный разговор, - отмечается в заявлении пресс-службы бразильского кабмина. - Лидеры двух стран обсудили подготовку к 8-й встрече двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству <...>, которая состоится 5 февраля".

"Заседание комиссии пройдет под совместным председательством вице-президента Жералду Алкмина и премьер-министра Михаила Мишустина в гибридном формате", - указывается в документе.