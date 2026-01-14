Мерц признал наличие ошибок в коммуникации внутри правительства ФРГ

Канцлер Германии отметил, что властям придется "больше объяснять и разъяснять, а также вовлекать людей в этот процесс"

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц признал существование ошибок в коммуникации внутри правящей коалиции ФРГ в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ.

"Наша коммуникационная стратегия оказалась недостаточно хорошей. Нам придется гораздо больше объяснять и разъяснять, а также вовлекать людей в этот процесс", - сказал Мерц, выступая на новогоднем приеме перед представителями бизнеса в Галле, его слова приводит агентство DPA. "Мы знаем об опасениях многих частных домохозяйств и многих предприятий, и нам придется по-другому действовать в коммуникативном плане", - отметил канцлер ФРГ.

Многие бизнес-ассоциации разочарованы и обвиняют правительство ФРГ в том, что оно недостаточно делает для стимулирования экономики. Первоначально провалившиеся выборы новых судей в Федеральный конституционный суд ФРГ и реформирование пенсионной системы вызвали затяжные споры внутри коалиции. В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис. Он был вызван пандемией COVID-19, затем усилился после прекращения поставок российского газа.

В понедельник Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что количество заявлений о банкротстве в Германии в декабре 2025 года выросло на 15,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. В ноябре рост составил всего 5,7%.

Согласно данным Института исследования экономики имени Лейбница, число банкротств компаний в Германии в 2025 году достигло самого высокого уровня за 20 лет. В ФРГ за 2025 год было зафиксировано 17 604 заявления о банкротстве. Даже во время финансового кризиса 2009 года, как указывали исследователи, показатель был примерно на 5% ниже. В качестве причин были названы компенсационный эффект от пандемии COVID-19 и политика процентных ставок. Кроме того, свою роль сыграла и сложная экономическая ситуация в стране.