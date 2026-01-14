Командующий КСИР заявил о готовности корпуса ответить на просчеты противника

Мохаммад Пакпур отметил, что совершенные наемниками Израиля и США преступления в республике никогда не будут забыты

ТУНИС, 14 января. /ТАСС/. Силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) находятся в состоянии максимальной готовности для того, чтобы дать ответ на любую ошибку противника. Об этом говорится в заявлении командующего Мохаммада Пакпура.

"Наши силы находятся в состоянии максимальной готовности решительно ответить на любую ошибку противника", - цитирует его катарский телеканал Al Jazeera. Пакпур подчеркнул, что преступления, совершенные наемниками Израиля и США в республике, "никогда не будут забыты и получат ответ в надлежащее время".

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, как заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.