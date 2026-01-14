Дания готова рассмотреть запросы США по Гренландии в сфере безопасности

Ларс Лёкке Расмуссен напомнил, что Соединенные Штаты уже имеют широкий военный доступ к Гренландии

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен © Omar Havana/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Дания и Гренландия готовы в конструктивном ключе рассмотреть любые запросы США, касающиеся безопасности острова. Об этом заявил на пресс-конференции в Вашингтоне глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен.

"В соответствии с соглашением об обороне 1951 года США уже имеют широкий военный доступ к Гренландии, и они всегда могут запросить увеличение своего присутствия в Гренландии. По этой причине мы хотели бы услышать, есть ли у США какие-либо дополнительные запросы. В этом отношении мы конструктивно рассмотрим любой такой запрос", - сказал он.