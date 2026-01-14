Дания и США создадут рабочую группу для обсуждения ситуации вокруг Гренландии

Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что группа должна сосредоточиться на поиске способов решения проблем безопасности США, одновременно уважая красные линии Дании

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Дания и США приняли решение создать совместную рабочую группу высокого уровня для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Об этом заявил на пресс-конференции в Вашингтоне глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен.

"Мы решили создать рабочую группу высокого уровня, чтобы изучить возможность нахождения общего пути вперед. Как мы считаем, эта группа должна сосредоточиться на поиске способов решения проблем безопасности США, одновременно уважая красные линии Королевства Дания. Мы ожидаем, что такая группа проведет свою первую встречу в течение нескольких недель", - сказал он.