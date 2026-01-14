Советник Трампа Булос: решение о действиях против Ирана примет только лидер США

Американский чиновник отметил, что "есть несколько открытых вариантов решения иранской проблемы"

РАБАТ, 14 января. /ТАСС/. Окончательное решение о том, когда и какие меры будут приняты в отношении Ирана, остается исключительно за президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил старший советник американского лидера по делам Африки и арабских стран Массад Булос.

"Решение о действиях в отношении Ирана и сроки принятия этого решения будут определены непосредственно президентом Трампом", - привел его слова телеканал Al Hadath. Советник Трампа указал, что, по его данным, "есть несколько открытых вариантов решения иранской проблемы".

Как отметил Булос, лидер США считает, что иранские власти пересекли красную линию при восстановлении порядка в ходе охвативших исламскую республику антиправительственных демонстраций.

Как ранее сообщило со ссылкой на европейских чиновников агентство Reuters, американская военная операция против Ирана "выглядит вероятной" и может начаться в ближайшие 24 часа.