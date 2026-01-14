Глава МИД Дании не знает, удастся ли снять разногласия с США по Гренландии

Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что датская сторона видит смысл встречи на высоком уровне

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен признал, что не знает, удастся ли в конечном счете снять разногласия с США относительно ситуации вокруг Гренландии.

"Мы согласились с тем, что имеет смысл встретиться на высоком уровне, чтобы понять, есть ли возможность снять опасения президента [США Дональда Трампа], уважая при этом красные линии Королевства Дания, - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне. - Мы начнем эту работу. Возможно ли это, я не знаю".