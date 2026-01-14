Глава МИД Дании опроверг слова Трампа о военном присутствии КНР у Гренландии

Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что ВМС Народно-освободительной армии Китая не появлялись возле острова около 10 лет

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен © Omar Havana/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен опроверг утверждения президента США Дональда Трампа о присутствии китайских военных кораблей у берегов Гренландии. Как он отметил на пресс-конференции в Вашингтоне, ВМС Народно-освободительной армии Китая не появлялись возле острова около 10 лет.

Министр отметил, что состоявшиеся в среду переговоры с участием госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса дали хорошую возможность для обмена точками зрения сторон. "Для [главы МИД Гренландии] Вивиан [Моцфельдт] и для меня это была также отличная возможность опровергнуть этот нарратив, поскольку он ложный. Вы знаете, тот, согласно которому всюду вокруг [Гренландии] находятся китайские военные корабли. По данным нашей разведки, в Гренландии их не было уже около 10 лет", - сказал Расмуссен.

"Так что с этой точки зрения, как я уже сказал, это была очень конструктивная встреча, откровенная дискуссия между равными партнерами", - добавил он.