МИД Дании заявил об отсутствии угроз в районе Гренландии со стороны РФ и КНР

Глава датского внешнеполитического ведомства Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что автономия избегала китайских инвестиций при помощи тесного сотрудничества с королевством

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Ни Россия, ни Китай не создают угроз безопасности в районе Гренландии. Это признал на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с администрацией США глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

"<...> Нет сиюминутной угрозы со стороны Китая и России, по крайней мере угрозы, с которой мы не можем справиться. К примеру, китайские инвестиции. Мы этого избегали благодаря тесному сотрудничеству между Данией и Гренландией", - сказал он.