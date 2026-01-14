Глава МИД: Дания не убедила США отказаться от стремления завладеть Гренландией

Руководитель датского внешнеполитического ведомства Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что представители Гренландии ясно дали понять, что она в обозримом будущем останется в составе королевства

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Власти Дании по итогам консультаций с представителями вашингтонской администрации не смогли убедить ее отказаться от стремления присоединить Гренландию к США. Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Мы не смогли изменить американскую позицию. Ясно, что у президента [США Дональда Трампа] есть желание завоевать Гренландию. Мы очень ясно дали понять, что это не отвечает интересам королевства", - сказал он. Расмуссен добавил, что представители Гренландии также ясно дали понять, что она "в обозримом будущем останется в составе Королевства Дания". "Потому общая позиция состоит в том, что мы хотим сотрудничать с нашими американскими друзьями и союзниками, но это сотрудничество должно быть уважительным и учитывать красные линии", - подчеркнул глава МИД Дании.

Ранее Расмуссен и глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт встретились в Вашингтоне с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио.