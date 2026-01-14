В МИД Дании сообщили о разных позициях с США после переговоров

Глава датского внешнеполитического ведомства Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что стороны обсудили обеспечение долгосрочной безопасности Гренландии

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Позиции Дании и Гренландии продолжают отличаться от подхода американской стороны по итогам состоявшихся переговоров с США. Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен на пресс-конференции в Вашингтоне.

Как он отметил, стороны обсудили обеспечение "долгосрочной безопасности Гренландии". "Должен сказать, что по этому вопросу наши позиции продолжают различаться, - добавил Расмуссен. - Президент [США Дональд Трамп] ясно изложил свои взгляды, а у нас иная позиция". Как добавил дипломат, "Королевство Дания по-прежнему считает, что долгосрочная безопасность Гренландии может быть обеспечена в соответствии с существующей системой".