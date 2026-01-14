В МИД Дании заявили о неприемлемости нарушения целостности страны со стороны США

Глава датского внешнеполитического ведомства Ларс Лёкке Расмуссен указал, что королевство продолжает верить, что долгосрочная безопасность автономии может быть обеспечена в нынешних рамках

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Нарушение Соединенными Штатами территориальной целостности Дании и права населения Гренландии на самоопределение было бы совершенно неприемлемо. Об этом заявил на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с американским руководством глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен.

"Мы, Королевство Дания, продолжаем верить, что долгосрочная безопасность Гренландии может быть обеспечена в нынешних рамках <...>. Идеи, которые представляли бы собой неуважение территориальной целостности Королевства Дания и права гренландцев на самоопределение, конечно, совершенно неприемлемы. У нас, следовательно, все еще имеется фундаментальное разногласие [с американской стороной]", - подчеркнул министр.