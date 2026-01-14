The Times: Лондон может передать Киеву доходы от продажи нефти "теневого флота"

В газете отметили, что таким образом Британия собирается не только причинить ущерб российской экономике, но и оказать дополнительную помощь Украине

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании изучает возможность передачи средств, которые будут выручены от перепродажи нефти с захваченных танкеров "теневого флота", на военные нужды Украины. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на правительственный источник.

Отмечается, что тем самым британские власти намерены не только причинить ущерб российской экономике, но и оказать дополнительную помощь Киеву. При этом, как подчеркнуло издание, остается неясным, насколько осуществим этот план.

Ранее вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что правительство Великобритании подготовило юридические основания, чтобы использовать свои вооруженные силы для задержания судов, якобы имеющих отношение к так называемому теневому флоту России. По ее сведениям, в британском кабмине пришли к выводу, что для этого можно задействовать положения закона 2018 года о санкциях и противодействии отмыванию денег.