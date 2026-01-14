Азаров: у НАБУ есть данные о проплаченных голосованиях многих депутатов Рады

Бывший украинский премьер-министр отметил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура ведут действия не только против лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) располагают данными о даче и получении денег за голосования в Верховной раде большим кругом депутатов. Об этом заявил ТАСС бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, комментируя ситуацию вокруг лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

"НАБУ и САП ведут действия далеко не только против Тимошенко, и даже не столько против Тимошенко. Они охватили достаточно большой круг депутатов, по которым у них есть данные о том, что они либо дают деньги, либо берут деньги за определенные виды голосования, за решение каких-то определенных вопросов", - сказал Азаров.

В ночь на 14 января антикоррупционные органы Украины провели обыски в офисе "Батькивщины" в Киеве по делу о подкупе депутатов Рады. Тимошенко предъявили обвинения по статье о предложении неправомерной выгоды. Согласно аудиопленкам, опубликованным НАБУ, она предлагала депутатам по $10 тыс. в месяц за голосование в парламенте определенным образом. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.