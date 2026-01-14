Азаров: Тимошенко систематически занималась подкупом депутатов Рады

Экс-премьер Украины назвал непризнание ей этого факта "детским лепетом"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко систематически занималась подкупом депутатов и организацией голосования в Верховной раде. Об этом заявил ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Она на протяжении уже 30 лет является депутатом Верховной рады, и она систематически занималась вот этим процессом, о котором сейчас говорит Национальное антикоррупционное бюро Украины. То есть она брала деньги, давала деньги, организовывала голосование. Поэтому то, что она сейчас говорит, что я не я, и корова не моя, - это детский лепет", - сказал он.

По его словам, Тимошенко не отвертится от этих обвинений. "Ее хорошо знают в стране, и поэтому ее поймали, грубо говоря, на горячем, записали ее разговоры. Она сейчас говорит, что это не она на записи разговора, но дело тут технически очень простое. Ведь специалисты, детективы НАБУ, они конкретно получали разрешение судебное на прослушивание конкретных телефонов, поэтому тут она, просто говоря, не отвертится", - добавил экс-премьер.