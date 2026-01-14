Правительство Венгрии ожидает вмешательства в выборы со стороны ЕС

Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что Брюссель уже много лет пытается отстранить от власти правительство страны во главе с Виктором Орбаном

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 14 января. /ТАСС/. Правительство Венгрии не сомневается, что руководство Евросоюза будет активно вмешиваться в парламентские выборы в стране, поскольку оно поступало так и раньше, а в этот раз ставки как никогда высоки. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя сообщения о попытках Брюсселя оказать помощь оппозиции в Венгрии.

Ранее международный предприниматель и политический комментатор Марио Науфал сообщил в Х о наличии документов, которые свидетельствуют о координирующей роли сотрудника аппарата Еврокомиссии в Брюсселе Мартона Бенедека в работе с венгерской оппозицией. "Если бы это сделала Россия, то заголовки газет кричали бы об "иностранном вмешательстве". Когда речь заходит о Брюсселе, это называется сотрудничеством", - отметил Науфал.

"Вот так это и делается. Брюссель хочет видеть правительства, которые всегда говорят "да" войне, миграции и гендерным вопросам", - прокомментировал сообщение предпринимателя Сийярто. Он подтвердил, что уже много лет лидеры Евросоюза пытаются отстранить от власти правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном. "Они вмешиваются в каждые выборы, и теперь мы можем ожидать от них еще более агрессивных действий, потому что ставки никогда не были так высоки: они хотят втянуть нас в войну и хотят ввезти сюда мигрантов", - отметил глава МИД.

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что лидеры ЕС стремятся обеспечить победу оппозиции на предстоящих в апреле парламентских выборах. Такие попытки предпринимались и во время выборов в 2022 году, но тогда деньги на счета оппозиции поступали в основном через американский фонд Action for Democracy, связанный с финансистом Джорджем Соросом. Теперь этим занимается Брюссель.

Как сообщил Науфал, "в просочившихся файлах говорится, что высокопоставленный чиновник ЕС еще в 2019 году тайно работал над планом организации и координации оппозиции против [премьер-министра] Виктора Орбана". "Реальная структура. НПО, профсоюзы, механизмы финансирования, сроки проведения выборов. Весь стартовый набор", - отметил комментатор.

По его словам, Бенедек - не просто какой-то активист, а ответственный сотрудник миграционной службы и службы безопасности Евросоюза, который "сидел в учреждениях ЕС и разрабатывал план протестов, обмена сообщениями, сбора средств, даже чего-то такого, что очень похоже на теневое правительство". "Он открыто говорит о создании постоянного координационного центра для борьбы с правительством Орбана", - уточнил Науфал. По его словам, предыдущие попытки сторонников венгерской оппозиции в Брюсселе провалились, но теперь они хотят их повторить.