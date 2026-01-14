Британия временно закрыла свое посольство в Тегеране
Редакция сайта ТАСС
20:17
обновлено 20:26
ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Власти Великобритании временно закрыли посольство в Тегеране в свете обострения политической ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил представитель правительства Соединенного Королевства, слова которого приводит газета The Daily Mirror.
"Мы временно закрыли британское посольство в Тегеране, теперь оно будет действовать дистанционно", - сказал он.
Ранее агентство Reuters выступило с утверждением, что США могут начать военную операцию против Ирана в течение 24 часов. Американский президент Дональд Трамп предупреждал, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.