Британия временно закрыла свое посольство в Тегеране

Это связано с обострением политической ситуации на Ближнем Востоке

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Власти Великобритании временно закрыли посольство в Тегеране в свете обострения политической ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил представитель правительства Соединенного Королевства, слова которого приводит газета The Daily Mirror.

Читайте также Угрозы Трампа и более 10 дней протеста. Что известно о беспорядках в Иране

"Мы временно закрыли британское посольство в Тегеране, теперь оно будет действовать дистанционно", - сказал он.

Ранее агентство Reuters выступило с утверждением, что США могут начать военную операцию против Ирана в течение 24 часов. Американский президент Дональд Трамп предупреждал, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.