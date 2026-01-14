Трамп заявил о задержании виновного в утечке информации о Венесуэле

Президент США считает, что этот человек проведет в тюрьме "длительное время"

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Власти США задержали человека, который, по их сведениям, несет ответственность за раскрытие информации американской стороны, касающейся Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Еще одна очень важная, по моему мнению, вещь состоит в том, что был выявлен тот, через кого шла утечка [данных]. И он сейчас в тюрьме. Это тот, кто слил информацию о Венесуэле", - отметил американский лидер, назвав этого человека "очень плохим". "Он, вероятно, проведет там (за решеткой - прим. ТАСС) длительное время. Посмотрим, что будет", - добавил Трамп.

"Могут быть и другие. Мы вам сообщим об этом. Мы идем по их следу", - сказал он, имея в виду возможность задержания других лиц, причастных к утечкам информации. Президент США не уточнил, какие именно сведения были раскрыты. Он также не назвал имя и должность задержанного.