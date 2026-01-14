Правительство Венгрии рекомендовало своим гражданам не ездить в Иран

Закрывать посольство в Тегеране пока не планируется, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 14 января. /ТАСС/. Правительство Венгрии рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Иран, но пока не планирует закрывать свое посольство в Тегеране. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя сообщения о столкновениях в Иране участников массовых протестов с властями.

"Мы просим всех, если только у вас нет какой-то очень веской причины, которую я сейчас даже не могу себе представить, не ездить в Иран. Нам известно о двух гражданах Венгрии, которые проживают там и зарегистрированы для получения консульской защиты", - процитировала главу МИД газета Magyar Nemzet.

В то же время Сийярто сообщил, что посольство Венгрии в Тегеране "полностью укомплектовано и функционирует в полном объеме". Он напомнил, что в июне 2025 года, когда Израиль и США наносили удары по иранским военным и ядерным объектам, Венгрия эвакуировала оттуда свое посольство в Баку. "Сейчас в этом нет необходимости, но, конечно, мы постоянно отслеживаем и анализируем ситуацию", - добавил министр.