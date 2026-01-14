В Дании заявили, что США нет необходимости захватывать Гренландию

Датское правительство считает, что ситуация в сфере безопасности в Арктике меняется, сообщил глава МИД страны Ларс Лёкке Расмуссен

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Правительство Дании считает, что ситуация в сфере безопасности в Арктике меняется, однако не видит необходимости в том, чтобы США овладевали Гренландией. Об этом заявил на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с американской администрацией глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен.

"Большая разница заключается в том, должно ли это вести к ситуации, при которой Соединенные Штаты овладевают Гренландией. В этом нет совершенно никакой необходимости", - сказал он, комментируя противоречия между Копенгагеном и Вашингтоном, а также ситуацию в Арктике.

Министр напомнил, что США выражают озабоченность по поводу обстановки в области безопасности в районе Гренландии. "Должен сказать, что, конечно, мы разделяем до некоторой степени эту обеспокоенность", - заявил глава МИД. С его точки зрения, "в Арктике и на Крайнем Севере, определенно, имеется новая ситуация в сфере безопасности". "Все мы, трансатлантические [союзники], пожинали годы тому назад дивиденды мира. И у нас есть видение Арктики как региона с низкой напряженностью. Видимо, поэтому и сами США решили сильно смягчить [военное] присутствие в Гренландии. Во время холодной войны у них в какой-то момент было 17 различных военных объектов и баз [в Гренландии]. Теперь - только одна. Было порядка 10 тыс. военнослужащих в Гренландии. Сейчас - около 200. Это не наше решение, это решение США", - подчеркнул Расмуссен.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он не исключал применения силы для решения этого вопроса. Вице-президент Джей Ди Вэнс заверял в конце марта 2025 года, что американское правительство рассчитывает на обретение Гренландией независимости и ее мирное присоединение к Соединенным Штатам. По словам Вэнса, Вашингтон не угрожает в данном случае применением военной силы.

Однако 6 января Белый дом в письменном заявлении, предоставленном информационному агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что, "конечно, применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему", то есть Трампу. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила 7 января, что Трамп активно обсуждает с подчиненными возможность покупки острова.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.