AFP: Франция примет участие в военной миссии Европы в Гренландии

Агентство не привело дополнительной информации

ПАРИЖ, 14 января. /ТАСС/. Французские военнослужащие примут участие в европейской военной миссии в Гренландии. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя вооруженных сил республики. Дополнительной информации оно не привело.

Ранее Германия и Швеция объявили, что направят военных в Гренландию. Речь идет о разведывательных подразделениях.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.