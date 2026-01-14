AFP: Франция примет участие в военной миссии Европы в Гренландии
Редакция сайта ТАСС
20:32
ПАРИЖ, 14 января. /ТАСС/. Французские военнослужащие примут участие в европейской военной миссии в Гренландии. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя вооруженных сил республики. Дополнительной информации оно не привело.
Ранее Германия и Швеция объявили, что направят военных в Гренландию. Речь идет о разведывательных подразделениях.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.