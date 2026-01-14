DPA: Lufthansa будет временно избегать воздушного пространства Ирана и Ирака

Пассажирам перебронируют билеты на более поздние даты, сообщила представитель компании

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Авиакомпании, входящие в германский концерн Lufthansa Group, намерены избегать воздушного пространства Ирана и Ирака до дальнейшего уведомления. Об этом сообщила представитель Lufthansa, передает агентство DPA.

Lufthansa, как пояснили в компании, ограничила полеты на Ближнем Востоке. С 15 по 19 января она будет выполнять рейсы в Тель-Авив и Амман в дневное время. "Это означает, что экипажи сразу же вылетают обратно без ночевки. Возможны также отмены некоторых рейсов", - отметил авиаперевозчик.

Представитель Lufthansa также заявила, что "все авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, будут избегать воздушного пространства Ирана и Ирака до дальнейшего уведомления". Пассажирам, которых затронут данные меры, перебронируют билеты на более поздние даты.

Ранее в диспетчерской службе района полетной информации "Берлин" сообщили ТАСС, что авиационные власти ФРГ рекомендовали зарегистрированным в Германии авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Ирана. По словам собеседника агентства, рекомендация распространена в адрес всех перевозчиков ФРГ и пока действует до конца суток 10 февраля.

До этого агентство Reuters выступило с утверждением, что США могут начать военную операцию против Ирана в течение 24 часов. Американский президент Дональд Трамп предупреждал, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.