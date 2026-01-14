Глава МИД Ирана призвал США избрать путь дипломатии

Аббас Арагчи указал что власти республики демонстрируют готовность к переговорам на протяжении уже 20 лет, однако Вашингтон в течение всего этого времени "выбирает войну"

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи призвал США не совершать прошлогоднюю ошибку и избрать путь дипломатии при разрешении разногласий между Вашингтоном и Тегераном.

"Мое послание заключается в следующем: не повторяйте ошибку, которую вы (США - прим. ТАСС) совершили в июне. Если пытаться воспроизвести неудачный опыт, то результат будет таким же. В июне вы разрушили объекты, оборудование, но технологии и решимость разбомбить не удастся, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - Иран доказал, что готов к переговорам и дипломатии <...>. Дипломатия является наилучшим путем. Хотя у нас и не было позитивного опыта общения с США, но все равно дипломатия намного лучше войны".

Арагчи указал, что иранские власти демонстрируют готовность к переговорам на протяжении уже 20 лет, однако Соединенные Штаты в течение всего этого времени "всегда уходили от дипломатии и выбирали войну".

Ранее агентство Reuters выступило с утверждением, что США могут начать военную операцию против Ирана в течение 24 часов. Американский президент Дональд Трамп предупреждал, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.