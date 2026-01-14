Кнайсль: Гренландия может стать 51-м штатом США

Для американского лидера Дональда Трампа ключевым является геостратегическое положение региона, считает экс-министр иностранных дел Австрии

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Гренландия настолько важна для американского президента Дональда Трампа, что может стать 51-м штатом США. Такое мнение в интервью ТАСС выразила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Это и архаично, и не архаично одновременно, - сказала она, отвечая на вопрос о том, можно ли считать архаичным подходом планы США о приобретении Гренландии. - В Конгрессе США, насколько я понимаю, был представлен законопроект - я его не видела, лишь читала об этом, - согласно которому Гренландию хотят "включить" в состав США в качестве 51-го штата. В 2018 году [Дональд] Трамп говорил, что хочет купить Гренландию. Затем, уже после возвращения на пост президента, он заявил, что хочет ее завоевать. Теперь, возможно, речь идет о заключении договора, настолько тесного, что Гренландия де-факто станет 51-м штатом США".

"Мы ведь слышим от Трампа каждые несколько дней, что это "жизненно важно для национальной безопасности". За последние 10-15 лет все осознали, что новый "клондайк", новый, условно говоря, золотой Запад находится на Севере. То есть теперь не go west, не go east, а go north", - добавила Кнайсль.

По ее мнению, для Трампа ключевым является геостратегическое положение региона. "Он постоянно говорит о судах Китая и России, которые там находятся, о природных ресурсах, об Арктическом проходе. Эта территория настолько для него важна, что я не думаю, что он просто так от нее откажется, - считает руководитель центра G.O.R.K.l. - Как именно это будет происходить, я точно не знаю".

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявлял, что тот должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. На нем располагается американская космическая база Питуффик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении и контроля арктической зоны.

