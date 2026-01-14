Глава МИД Ирана заявил, что ситуация в стране под полным контролем

По словам Аббаса Арагчи, в исламской республике установилось спокойствие

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Власти Ирана полностью контролируют ситуацию в стране, в исламской республике установилось спокойствие. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Теперь установилось спокойствие. Мы полностью все контролируем, и давайте надеяться, что мудрость возобладает, и мы не окажемся в ситуации высокой напряженности, которая была бы катастрофична для всех", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.