Кнайсль: Дания может выйти из НАТО из-за ситуации с Гренландией

Экс-министр иностранных дел Австрии отметила, что пока невозможно сказать, какую форму приобретет конфронтация Вашингтона с Копенгагеном

Карин Кнайсль © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Дания дала четкий сигнал, что может выйти из Североатлантического альянса в случае перехода Вашингтона от риторики к силовой практике в вопросе присоединения Гренландии к США. Такое мнение в интервью ТАСС выразила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Да, правительство Дании уже дало понять, что такой риск существует", - указала она, отвечая на вопрос о возможности выхода страны из НАТО из-за ситуации с Гренландией.

При этом Кнайсль отметила, что пока не представляется возможным точно сказать, какую именно форму приобретет конфронтация США с Данией, однако "в определенном смысле ситуация архаичная". "Возникнет ли конфронтация с Данией - словесная или иная, - мы еще увидим, - заметила руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ. - С другой стороны, она [ситуация] не совсем архаична, потому что подобные формы покупки концессий, установления максимально тесного сотрудничества уже существовали в истории".

Экс-глава МИД Австрии напомнила, что к подобной практике уже обращались британцы через свою Ост-Индскую торговую компанию. "Они заключали торговые соглашения, а затем со временем присваивали себе эти государства, - конкретизировала она. - Это был колониализм - не архаика, а именно колониализм. Это была эпоха, которая частично завершилась, а частично - нет".

Кнайсль подчеркнула, что реализуемый США курс на международной арене и "похищение президентов -это уже не колониальное и не имперское поведение", а именно архаика. "Это похоже на викингов, которые хватали какого-нибудь вождя и говорили: "этого мы забираем с собой". Как ни крути, другого слова, кроме "архаичное", мне здесь просто не приходит в голову", - резюмировала экс-министр.

О ситуации с Гренландией

Президент США Дональд Трамп неоднократно возвращался к теме присоединения Гренландии. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заверял в конце марта прошлого года, что американское правительство рассчитывает на обретение Гренландией независимости и ее мирное присоединение к Соединенным Штатам.

Однако 6 января 2025 года Белый дом в письменном заявлении, предоставленном информационному агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что, "конечно, применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему". Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер также поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что тот должен стать частью США. Позднее Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит "из двух упряжек". Он отмечал, что Россия или Китай якобы могут "взять" остров, если этого не сделают США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:00 мск.