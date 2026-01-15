Азаров назвал колоссальной тягу депутатов Верховной рады к деньгам

Парламентарии не перестают брать средства за голосование даже после истории с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко, отметил экс-премьер Украины

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады не перестанут брать деньги за голосование даже после истории с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко, их тяга к получению выгоды колоссальна. Об этом заявил ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Понимаете, тяга к деньгам у так называемых депутатов Верховной рады, которых набрали по объявлению на заборе, колоссальная. Поэтому они как брали, так и будут брать, только будут делать это более хитро, более осторожно и так далее", - сказал он.

В ночь на 14 января украинские антикоррупционные органы провели обыски в офисе партии "Батькивщина" в Киеве по делу о подкупе депутатов Рады. Тимошенко предъявили обвинения по статье о предложении неправомерной выгоды. Согласно аудиопленкам, опубликованным Национальным антикоррупционным бюро Украины, она предлагала депутатам по $10 тысяч в месяц за голосование в парламенте определенным образом. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.