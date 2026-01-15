Трамп заявил, что урегулирование на Украине затягивается из-за позиции Киева
01:14
обновлено 01:27
ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции Киева.
В интервью агентству Reuters американского лидера спросили, из-за чего усилия США пока не позволили урегулировать украинский конфликт. "[Владимир] Зеленский", - ответил на это Трамп.
"Я думаю, он (президент России Владимир Путин - прим. ТАСС) готов заключить сделку, - добавил глава Белого дома. - Я думаю, Украина в меньшей степени готова заключить сделку".